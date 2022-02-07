شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف إصابات.. الصين تفرض حجرًا على مدينة مليونية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

على الرغم من تنظيم الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إلا أنها أعلنت اليوم، فرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3.5 ملايين نسمة بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات الصينية، أنه اعتبارا من مساء أمس لن يُسمح للسكان بمغادرة المنطقة، ومنع أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تم اكتشاف حالات بها من مغادرة منازلهم، حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أنه تم تسجيل 44 إصابة “مستوردة”، في المدينة الواقعة على بعد 100 كم من الحدود مع فيتنام، وعلى بعد نحو 2500 كم من أقرب المواقع الأولمبية.

وأكدت السلطات أنها تفرض إجراءات صارمة وتدابير وقاية مشددة، حيث يقيم منظمو الألعاب في فقاعات صحية صارمة لا يغادرها المشاركون إلا عند الخروج نهائيًا من الصين.

وأشارت إلى أن الإجراءات المفروضة تحظر على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاعة الأولمبية المحصنة، ومواقع الفحوص اليومية للكشف الدقيق جدًا عن الفيروس.