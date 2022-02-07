شكرا لقرائتكم خبر عن 24 إصابة بكورونا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المنظمون لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- مرتبطة بالألعاب في تقريرهم لليوم الاثنين.

وكان من بين المصابين الجدد 12 رياضيا وعضوا بالفرق المشاركة.

وقال المنظمون أنه تم إجراء 74 ألف فحص تقريبا خلال يوم الأحد.

وتم اكتشاف 10 من حالات الإصابة الجديدة بين 142 مشاركا وصلوا إلى بكين من أجل الألعاب يوم الأحد.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات بكوفيد19- في الأولمبياد منذ 23 يناير إلى 385 حالة.

وتجري الألعاب الأولمبية الشتوية في ظل قواعد مشددة بشأن فيروس كورونا. وينفصل جميع المشاركين بشكل تام عن الشعب الصيني.