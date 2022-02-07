انت الان تتابع خبر 5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطات في الشتاء! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد يزداد عمل القلب بجهد للحفاظ على دفء الجسم.

هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

هذا ويعاني بعض الأشخاص في الشتاء من تضيق في الأوعية الدموية الموجودة في القلب، مما يقلل من قدرة الدم على التدفق إلى القلب بشكل طبيعي ويمكن أن ينقطع بشكل كلي، الأمر الذي قد يسبب بدوره خللًا في وظيفة القلب والإصابة بالجلطات.

