شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائي وخطي المونوريل أبرز إنجازات التنمية المستدامة بقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا الصدد، قاما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموى ويحسن جودة حياة المواطنين .

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التى تقيس الأثر التنموى لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالى متخذ القرار فى تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المستدامة .

ومن أبرز الانجازات المتعلقة بمشروعات وزارة النقل المعنية، يأتى توسعات خطوط مترو الأنفاق، الخط الثالث ( خط الثورة )، والخط الرابع ( ميدان الرماية / مدينة نصر )، ومشاريع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة )، وخطى المونوريل ( العاصمة الإدارية - ومدينة 6 أكتوبر ) والقطار المكهرب.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وافق عليها البرلمان، إلى أن تكاليف هذه المشاريع مجتمعة تربو على 130 مليار جنيه.