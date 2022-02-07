شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من إيران.. قيادات حوثية تغرق اليمن بالمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف مصدر في العاصمة صنعاء، عن زيادة كبيرة وملحوظة، في كميات المخدرات بين الشباب والبنات على حد سواء، وأضاف أن هذا مؤشر كبير على تلاشي الحوثيين وسقوطهم، حيث كانت بداياتهم في صنعاء من نافذة المخدرات المجانية، حتى أغرقوا الشباب بها.

وفي قانون الميليشا الحوثية لا يوجد تجريم لتجارة وبيع واستهلاك المخدرات، لدرجة أنهم يرسلونها لمقاتليهم في الجبهات، ثم بعد ذلك تم تقديمها وتوزيعها في المدارس والجامعات؛ وهناك قيادات كبيرة تستوردها من إيران.

وأكد المصدر، لصحيفة “الوطن”؛ أن كل هذه التصرفات الحوثية، كانت معروفة وغير مستغربة، ولكن الجديد في الأمر أن الحوثيين، قدموا المخدرات للشباب بأسعار زهيدة جدا، ومن لا يملك ثمن الشراء تقدم له كهدية.

وهناك مشرفون حوثيون يقومون بتوزيع الكميات الكبيرة منها، في مواقع متعددة بصنعاء، وانتقلوا من الشوارع الرئيسية لمداخل الأحياء لاصطياد الأطفال والشباب والنساء.

وأشار إلى أن هدفهم الرئيسي هو تدمير شباب وشابات اليمن بالمخدرات، التي ترسلها إيران إليهم بشكل متواصل، ومحاولة لاستقطاب مقاتلين جدد في الجبهات، بعد الفشل الكبير الذي لحق بهم من الرفض المجتمعي من القتال معهم، وبذلك يحاولون جر الشباب بهذه المخدرات.

وأن أكبر تجار المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين، هم القيادات الحوثية الكبيرة، ونظرا لعيشهم في رعب كبير نظير تساقطهم، وحرصا منهم حتى اللحظات الأخيرة على تدمير أبناء وبنات اليمن، يقدمون المخدرات كهدايا.