شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات وانهيارات.. الإعصار “باتسيراي” يضرب هذه الدولة بقوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب الكثيرون، جراء الإعصار باتسيراى الذي ألحق دمارًا كبيرا بجزيرة مدغشقر.

وأوضحت السلطات المحلية أن الإعصار الذي ضرب البلاد بقوة، خلف فيضانات ضخمة وانهيارًا للمبانى وتسبب في انقطاع الكهرباء.

وأضافت أن الكثير من البلدات تضررت بشدة، حيث دمرت الفيضانات معظم المباني وتم عزل المدن عن المناطق المحيطة، حسب “رويترز”.

وأكد الأهالي أن أعينهم لا تقع إلا على دمار وخراب، حيق قُلعت أشجار من جذورها وسقطت أعمدة الكهرباء، ودمرت الرياح القوية المنازل والأسقف.

ومن ناحيته أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن حوالى 595 ألف شخص قد يتأثرون بشكل مباشر بالإعصار وقد ينزح 150 ألفا بسبب انزلاقات التربة والفيضانات.

وتتعرض مدغشقر للإعصار بعد أيام من تضررها بشدة من إعصار “آنا” الذي خلف أمطارًا تسببت في مصرع 55 شخصا وتشريد 131 ألف.