شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ.. احتجاجات كورونا تجتاح كندا والوضع خرج عن السيطرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطان الكندية، أن احتجاجات معارضة قيود وإجراءات كورونا خرجت عن السيطرة، مؤكدة إعلان حالة الطوارئ.

وقرر عمدة العاصمة أوتاوا، إعلان حالة الطوارئ، بعد تزايد احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بالوباء.

وأكد أن المتظاهرين هم من يفرضون القانون، وأن الوضع الحالي خارج عن السيطرة، مؤكدًا أن عدد المتظاهرين أكبر بكثير من عدد ضباط الشرطة.

ووصف سلوك المحتجين، الذين يعرقلون حركة السير، بغير المقبول، مشيرًا إلى أن الدولة تخسر المعركة، حسب “روسيا اليوم”.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال إن السلطات لن تستخدم الجيش لمواجهة احتجاجات سائقي الشاحنات في أوتاوا،

في الوقت نفسه أعلنت شرطة كيبيك وأونتاريو استعدادها قبل الإجراءات الجديدة المخطط لها نهاية الأسبوع.

ويحتج سائقو الشاحنات على قانون جديد دخل حيز التنفيذ، يفرض عليهم الحصول على التطعيم الكامل ضد كورونا.