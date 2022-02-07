شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام.. 17 مليون طالب يبدأون العودة للمدارس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في فيتنام إن أكثر من 17 مليون طالب سيبدأون في العودة إلى المدارس اليوم الاثنين لأول مرة منذ نحو سنة مع إعلان السلطات خططا لبدء تطعيم الأطفال من سن الخامسة ضد كوفيد-19.

وألغت فيتنام كثيرا من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في أكتوبر تشرين الأول. واقتصر تلقي كل الطلاب تقريبا الدراسة عبر الإنترنت منذ أوائل العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن من المقرر إعادة فتح معظم المدارس في البلاد بحلول منتصف فبراير شباط.

وقالت الحكومة في بيان منفصل في مطلع الأسبوع إنها تعتزم شراء 21.9 مليون جرعة من لقاح فايزز-بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما.

وتلقى أكثر من 75 في المئة من سكان فيتنام البالغ عددهم 98 مليونا جرعتين على الأقل من اللقاحات وتهدف السلطات إلى إعطاء جرعة تنشيطية لجميع السكان البالغين بحلول نهاية شهر مارس آذار.

واستطاعت فيتنام احتواء فيروس كورونا طوال معظم عام 2020 قبل أن تتسبب سلالة دلتا في زيادة الإصابات العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 14112 إصابة جديدة يوم الأحد. وبشكل عام سجلت فيتنام 2.34 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 38300 حالة وفاة.