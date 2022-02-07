شكرا لقرائتكم خبر عن 21 فبراير .. أستراليا تعيد فتح حدودها بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين إن أستراليا ستعيد فتح حدودها بالكامل أمام جميع حاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم اعتبارا من 21 فبراير شباط بعد ما يقرب من عامين منذ إغلاقها أمام غير المواطنين للتخفيف من خطر فيروس كورونا.

وأضاف موريسون خلال إفادة إعلامية "إذا تم تطعيمك مرتين ، فإننا نتطلع لاستقبالك مرة أخرى في أستراليا".

وتقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي للحدود منذ أواخر العام الماضي للسماح للمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين