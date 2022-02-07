إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".
وأضافت أن "العملية أنطلقت بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين ".
وأضافت أن "العملية أنطلقت بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين ".