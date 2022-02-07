إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن "العملية أنطلقت بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين ".

