اخبار العالم

إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن "العملية أنطلقت بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين ".


الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا