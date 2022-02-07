السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خسارة النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة لمنتخب بلاده، عقب الهزيمة في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا.



وفشل منتخب مصر في الحصول على بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب الهزيمة أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وكتب السيسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم".

وأردف: "إننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأتم: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله"