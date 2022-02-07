شاهد.. عاصفة ثلجيّة قويّة تضرب اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تساقطت ثلوج كثيفة على طول بحر اليابان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقولون إن كمية الثلوج المتساقطة قد تؤدي إلى انهيارات، ويحذرون من سقوط أسطح المنازل.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نمط الضغط الشتوي القوي والكتلة الهوائية الباردة تؤثران على المناطق الممتدة من هوكايدو إلى منطقة تشوجوكو. يتزايد تساقط الثلوج في محافظتي نيجاتا وناغانو وأيضاً في منطقة هوكوريكو.

وبلغت سماكة الثلج في الساعات الأربع والعشرين الماضية 90 سم في الأجزاء الجبلية من منطقة هوكوريكو ومحافظة نيغاتا، و70 سم في منطقتي توكاي وكانساي، و60 سم في منطقة توهوكو، و50 سم في جبال محافظة ناغانو، بحسب "يورونيوز".

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تنتقل كتلة الهواء البارد إلى المحيط الهادئ، مما يعني أن الثلج قد يتراكم أيضاً في الأراضي المسطحة في توكاي وفي أماكن أخرى، وقد تؤدي العاصفة إلى تعطل حركة النقل البري والجوي.