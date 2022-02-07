التفاصيل الكاملة حول حرائق الغابات الطارئة في جنوب غرب أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دمرت حرائق غابات طارئة في جنوب غرب أستراليا، وماتزال مشتعلة، منازل ومحلات تجارية، وأصيب رجل بجروح خطيرة، حيث نشب حريقان في الدنمارك وبريدجتاون معًا على مساحة تقارب 4700 هكتار، ويقاتل أكثر من 200 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق.



كما اندلع حريق ثالث في بروس روك، وقال دارين كليم، مفوض إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ، إن الحريق تصاعد بسرعة إلى مستوى الطوارئ بسبب الظروف الكارثية في منطقة ويتبيلت، مُضيفاً أن رجلاً نقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة أثناء محاولته الدفاع عن ممتلكاته بالقرب من بريدجتاون أول أمس.

ودمرت أربعة منازل حتى الآن في منطقة الدنمارك في الحريق وتضرر منزل آخر، كما دمر منزل في هيستر بالقرب من بريدجتاون، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

في سياق ذلك، قال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية، ستيفن داوسون، إنه لا يزال هناك 400 عميل لشركة ويسترن باور بدون كهرباء، بينما تمت إعادة الكهرباء إلى 1300 منزل وشركة في منطقة والبول.

ختاماً وصفت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ (DFES) أمس الظروف الحالية بأنها “جهنم".