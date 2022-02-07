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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قالت سيومارا كاسترو، رئيسة هندوراس، الأحد إن الفحص أثبت إيجابية إصابتها بكوفيد-19 وإن أعراض المرض التي ظهرت عليها طفيفة، مضيفة أنها ستمارس مهام عملها من العزل.
وأدت رئيسة هندوراس، التي أعادت اليسار إلى الحكم بعد 12 عاما من الإطاحة بزوجها في انقلاب، اليمين في أواخر يناير.
وقالت على تويتر إن نتيجة فحص سابق كانت سلبية.