إصابة رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت سيومارا كاسترو، رئيسة هندوراس، الأحد إن الفحص أثبت إيجابية إصابتها بكوفيد-19 وإن أعراض المرض التي ظهرت عليها طفيفة، مضيفة أنها ستمارس مهام عملها من العزل.



وأدت رئيسة هندوراس، التي أعادت اليسار إلى الحكم بعد 12 عاما من الإطاحة بزوجها في انقلاب، اليمين في أواخر يناير.

وقالت على تويتر إن نتيجة فحص سابق كانت سلبية.