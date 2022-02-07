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أستراليا تعتزم إعادة فتح حدودها بعد عامين من الإغلاق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الإثنين، أن بلاده ستعيد في 21 فبراير/شباط الجاري فتح حدودها أمام السياح الملقحين بالكامل.

 

يأتي ذلك بعد أن كانت أستراليا فرضت قيودا على دخول أراضيها هي من بين الأقسى في العالم.

 

وقال موريسون: "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا" ، مضيفا أن البلاد "ستعيد فتح حدودها لجميع حاملي التأشيرات في 21 فبراير/شباط".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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