شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تعتزم إعادة فتح حدودها بعد عامين من الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الإثنين، أن بلاده ستعيد في 21 فبراير/شباط الجاري فتح حدودها أمام السياح الملقحين بالكامل.



يأتي ذلك بعد أن كانت أستراليا فرضت قيودا على دخول أراضيها هي من بين الأقسى في العالم.

وقال موريسون: "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا" ، مضيفا أن البلاد "ستعيد فتح حدودها لجميع حاملي التأشيرات في 21 فبراير/شباط".