الرئيس الأمريكي يتطلع إلى زيارة إسرائيل في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، دون تحديد موعد.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأكد بايدن "دعمه الثابت" لأمن إسرائيل و"دعمه الكامل" لتجديد نظام القبة الحديد للدفاع الجوي.

وقال البيت الأبيض إن الرجلين ناقشا أيضا المخاوف من استعداد روسيا لإمكان غزو أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "بايدن شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي على دعوته لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع" إلى إجراء الزيارة "في وقت لاحق هذا العام".

واستقبل الرئيس الأمريكي بينيت في البيت الأبيض العام الماضي، حيث حاول الرجلان وضع خلافاتهما جانبا وتشكيل جبهة موحدة.

وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض الأحد إن بايدن تحدث مع بينيت "لإعادة التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقد ناقش الزعيمان الأمن في الشرق الأوسط "بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها".

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة "مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار".