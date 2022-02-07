شكرا لقرائتكم خبر عن "قصور الثقافة" على طاولة نقاش لجنة إعلام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى بواقع اجتماعين الثلاثاء واجتماعين الأربعاء، ويناقش الاجتماعان الأول والثاني طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن حريق مسرح وستوديو " ناصيبيان" وهو من أهم منارات الثقافة فى مصر حالياً التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، والثانى طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على أرض مملوكة لمؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية على الرغم من وجود سند الملكية المسجل بالشهر العقارى، وكذا الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية القومية.

أما الاجتماعين الثالث والرابع يوم الأربعاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ضحا عاصى بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة وكذا عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية، وطلب احاطة مقدم من النائب محمد سعد الصمودى: بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بإنشاء قصر ونادى ثقافى بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة: بشأن عدم إقامة قصر ثقافة بمركز ومدينة كوم حمادة- بمحافظة البحيرة.