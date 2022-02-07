مقتل 8 أشخاص على الأقل في حادث انقلاب حافلة بالمكسيك



محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قتل 8 أشخاص على الأقل جنوب مدينة كانكون الساحلية المكسيكية إثر انقلاب حافلة، وفقا لما ذكرته السلطات القضائية يوم الأحد.

وأوضح المدعي العام لولاية "كوينتانا رو" أن هناك عددا آخر أصيب في الحادث.

وانحرفت حافلة المسافات الطويلة عن الطريق وانقلبت على طريق سريع بالقرب من بلدة "إل تينتال"، على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كانكون.

ويجري حاليا التحقيق في اسباب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة اصطدمت بشاحنة، ولكن السبب الفعلي للحادث غير معروف حتى الآن.

وتم تحرير العديد من الركاب من داخل الحافلة بعد أن حوصروا بداخلها، وأشارت التقاريرإلى وجود سائحين من بين الجرحى.

ووفقا للتقارير فإن الحافلة كانت متجهة من كانكون باتجاه مدينة ميريدا.