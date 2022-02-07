شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس الصحى المصرى" يحل محل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة، مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم.

ومن أهم ملامح مشروع القانون أنه المجلس الصحي المصري سيحل محل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، حيث تنص المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع القانون على أن : أحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري .

كما تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على :"ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء".