شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتجاوز 35 ألف حالة لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 35 ألف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي نتيجة للانتشار السريع للمتحور أوميكرون بعد موسم عطلة.

وسجلت كوريا الجنوبية 35286 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 35131 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفا و 963 963، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة الماضي تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 شباط/فبراير الجاري، والتي تنص على حظر تجمع أكثر من 6 أشخاص في التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات في الساعة 9 مساء.