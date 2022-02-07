شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. منحة التعاون لتحسين كفاءة الكهرباء وطلبى إحاطة أمام طاقة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة اتفاقية دولية وطلبى إحاطة موجهين لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وتبحث اللجنة فى اجتماعها الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية ،الموقع بتاریخی 30/8/2021 و 10/9/15 (مشترك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة)

فيما خصصت اجتماعها الثانى نفس اليوم، لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب على نور على بشأن ضم مدن حلايب وشلاتين وأبورماد للشبكة القومية للكهرباء بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم بشأن قيام محافظة البحر الأحمر بسداد مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيها لشركة كهرباء القناة بمحافظة البحر الأحمر مقابل توصيل التيار الكهربائى لمدينة شلاتين، على الرغم من وجود مقايسة كهرباء بمبلغ 72 مليون جنيه ولم يتم تنفيذها.