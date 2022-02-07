إحباط تهريب «كبتاغون» داخل أحشاء خراف حيّة بدولة عربية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن من إحباط عملية تهريب مخدرات “الكبتاغون” كانت مخبأة في أحشاء خراف حيّة. كما أعلنت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “فيسبو”، أنه تم أيضا إحباط عمليتين أخريين داخل إطارات وعبوات أدوية الطيور. وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت تهريب مليون حبة مخدرة داخل إطارات مركبات عبر أحد المعابر الحدودية. وأوضح أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة داخل أدوية الطيور في محافظة الزرقاء.

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