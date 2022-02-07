شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون وبايدن يناقشان الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الأحد قبيل زيارته إلى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان " ناقش الزعيمان الجهود الدبلوماسية الجارية وجهود الردع ردا على الحشد العسكري الروسي المستمر على الحدود مع أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وجاء في البيان الصادر عن قصر الاليزيه في باريس أن الزعيمان تحدثا لأربعين دقيقة تقريبا.

ويتوجه ماكرون إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الاثنين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكانا قد تحدثا بالفعل هاتفيا ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقبيل زيارته إلى الكرملين، نسق ماكرون موقفه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي يقوم بزيارة إلى واشنطن للقاء بايدن اليوم الاثنين.