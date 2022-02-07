شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل- فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء . وأضاف التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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