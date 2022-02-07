شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قصة الصخرة التي تسببت في تأخير إنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مازالت قصة وفاة الطفل ريان في المغرب تتصدر عناوين الصحف ووكالات الأنباء، بعد حالة الحزن التي عمت العالم أجمع إثر وفاته بعد 5 أيام قضاها في ظلمات البئر.

وفي هذا السياق، روى مصدر مغربي مسؤول تفاصيل تأخر عملية الوصول إلى الطفل ريان القابع في قعر بئر، وقصة الصخرة التي عرقلت عمليات الإنقاذ.

وقال المصدر، إن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عمليات الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة، وفقا لـ”هسبريس” المغربية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان، تطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول للطفل.

يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع وتسببت في حالة من الحزن بعد فشل عملية إنقاذه.