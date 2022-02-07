شكرا لقرائتكم خبر عن المُنقذ الذي وصل إلى ريان في البئر:مصدوم ولم أتناول الطعام حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عبّر العم “علي الصحراوي”، الذي استعانت به السلطات في حفر النفق المؤدي إلى البئر لإنقاذ الطفل المغربي ريان، بسبب خبرته في حفر الآبار عن صدمته حتى الآن بسبب وفاة الطفل.

وقال “الصحراوي”، في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية، إنه كان يشرب الماء فقط، ورفض الأكل حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل همه كان التركيز على العمل، للوصلو إلى الطفل في أسرع وقت.

وأوضح أنه ما زال لم يتناول الطعام كونه تحت وقع الصدمة، رغم وجود الطعام وكل شيء.

واستكمال موجهًا الشكر للملك محمد السادس، قائلًا :” غامرنا ولم نتوقف عن العمل لإخراج الطفل ريان، ونشكر الملك فما تم القيام به كان سيستغرق شهرًا كاملًا، ولكن تم إنجازه في وقت وجيز”.

وأكمل العم علي الصحراوي :” التجربة علمتني أن أرى الموقع وأعرف ما الذي يجب القيام به”.