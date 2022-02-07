شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ريان.. سقوط مغربي داخل بالوعة وقوات الإنقاذ تحفر نفقًا موازيًا لاستخراجه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم تمر ساعات على مأساة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي أبكى رحيله العالم إلا وكادت أن تتكرر الواقعة مع شخص مغربي آخر سقط في بالوعة لمياه الصرف الصحي في إسبانيا، حيث لم تتمكن القوات من استخراجه بعد 4 محاولات.

وحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فقد أنقذت فرقة الإطفاء والحرس المدني الإسباني، اليوم الأحد، شخصا مغربيا سقط في بالوعة لمياه الصرف الصحي بمنطقة “أرويو ميزيكيتا” بمدينة مليلية المحتلة.

وحسب موقع “ألفارو دي مليلية” فإن المهاجر كان بصدد الهرب من الحرس المدني، بعد تسلله إلى مليلية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن يسقط في البالوعة قرب السياج الحدودي.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الإنقاذ قامت بأربع محاولات، قبل أن تتم الاستعانة في الأخير بجرافة أحدثت حفرة موازية مكنت من الوصول إلى المهاجر وإخراجه.

واستغرقت العملية حوالي أربع ساعات كاملة بسبب ضيق الحفرة والصخور والأتربة المحيطة بها، رغم عدم وجود الضحية على عمق كبير، وبعد النجاح في الانتشال تم نقل المعني بالأمر صوب المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.