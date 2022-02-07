شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دحر الحوثي وتطهير الألغام.. مدارس حريب تبدأ الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقب انهيار مليشيا الحوثي وهزيمتها أمام قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف، أقرت إدارة التربية والتعليم في مديرية حريب بمحافظة مأرب، الأحد، استئناف الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس المديرية.

وكانت المديرية قد قامت بتطهير الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية قبل دحرها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في المركز التعليمي بمديرية حريب بحضور مدراء المدارس، لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية في المديرية والمقترحات والحلول المطروحة لمعالجتها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد أقر الاجتماع، بدء الدراسة في جميع مدارس المديرية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وإبلاغ جميع المعلمين لمباشرة عملهم وتشكيل لجان رقابة وتفتيش ميدانية للنزول إلى المدارس للتأكد من مدى انضباط المعلمين وتوقيف المخالفين.

كما استعرض المجتمعون أوضاع المعلمين والمتعاقدين وأبرز المعالجات المقترحة لتحسين أوضاعهم، منها متابعة الحافز المعتمد لهم من قبل قيادة المحافظة.