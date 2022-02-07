شكرا لقرائتكم خبر عن شولتز في واشنطن للتنسيق بشأن الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية التبادل الوثيق مع شركاء أوروبيين في الأزمة الأوكرانية، وذلك قبل وصوله للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شولتس لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، أمس الأحد: «التنسيق الوثيق بين الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية يعد مهما للغاية».

وتابع قائلا: «الهدف هو إرسال رسالة موحدة وحاسمة إلى الكرملين، وهي: انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا - سياسيا واقتصاديا وجيوستراتيجيا - جميع الحلفاء الأوروبيين متفقون على ذلك».

وبحسب معلومات صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، أجرى المستشار الألماني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة الماضي. وتوجه شولتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع جونسون السبت، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين في روسيا.

ويعتزم ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا التوجه بعد ذلك إلى برلين لإجراء مباحثات مع شولتس حول الأزمة الأوكرانية أيضا.

وحذر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من خسائر فادحة في الأرواح إذا ما قررت روسيا القيام بغزو واسع النطاق لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس.

وأبلغ مسؤولون رفيعو المستوى مشرعين أمريكيين هذا الأسبوع، أن أي غزو روسي واسع النطاق يمكن أن يتسبب في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مدني، ويتسبب في أزمة لاجئين في أوروبا، وفقا للتقرير.

وحذروا من خسائر هائلة في الأرواح إذا مضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدما في غزو كامل، بما في ذلك مدنيون يتراوح عددهم بين 25 ألفا و50 ألفا، وعدد يتراوح بين 5 آلاف إلى 25 ألفا من الجيش الأوكراني، وبين 3 آلاف إلى 10 آلاف من الجيش الروسي.

كما نقل التقرير عن المسؤولين قولهم: إن مثل هذا الغزو قد ينتج عنه أيضا نزوح ما بين مليون إلى 5 ملايين لاجئ، وإن الكثيرين منهم سيتدفقون على بولندا.

لكن المسؤولين قالوا أيضا إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارا نهائيا بالغزو أم لا.