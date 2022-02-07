شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«المحافظين»: إقالة جونسون «أمر حتمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو بارز بحزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لصحيفة «أوبزرفر»: إن إقالة جونسون من منصبه من قبل أعضاء حزبه «أمر حتمي».

وأضاف تشارلز ووكر للصحيفة في مقابلة: «سينتهي الأمر برحيله، لذلك أريده فقط أن يكون له قدر من الفعل في ذلك».

ويتولى ووكر منصب نائب الرئيس السابق للجنة أصحاب النفوذ لعام 1922 بالحزب.

ويواجه جونسون تمردا متزايدا من حزب المحافظين، بسبب تقارير عن إقامة حفلات في «داونينغ ستريت»، خلال الإغلاق، حيث يقدم أعضاء من البرلمان رسائل سرية إلى اللجنة تطالب بإقالته كزعيم للحزب.

وتلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون سلسلة صفعات قوية باستقالات من أعضاء فريق مساعديه في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت.

وجاء أحدث الاستقالات من مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، التي غادرت منصبها ليل السبت، بعد استقالة أربعة من كبار الموظفين يوم الخميس.

وكانت مسؤولة السياسات في فريق جونسون منيرة ميرزا، أول المستقيلين، وتبعها رئيس الاتصالات جاك دويل.

إلى ذلك، أكدت صحيفة «ديلي ميرور» أن شكوى رسمية قد قدمت للشرطة بحق صورة لجونسون في حفل عيد ميلاده الذي أقيم في مقر الحكومة في ذروة الإغلاق العام.

وقالت الصحيفة: إن الصورة هي واحدة من 300 صورة قدمت أثناء التحقيقات التي تجريها شرطة «متروبوليتان» الخاصة بالعاصمة لندن، بخصوص 12 تجمعا مزعوما، ويُعتقد أن المصور الرسمي لرئيس الوزراء، الذي يموله دافعو الضرائب، هو من التقطها.

وأكدت «ديلي ميرور» أن الصورة أظهرت جونسون بمناسبة في غرفة مجلس الوزراء في المقر رقم 10، في يونيو 2020، وكان إلى جانبه المستشار ريشي سوناك، فيما كان القانون يحظر في هذا التوقيت التجمعات، التي تضم أكثر من شخصين في مكان مغلق.