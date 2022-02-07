"بعد هزيمة المنتخب".. سيارة طائشة تصدم سيدة في جامعة الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيبت سيدة أربعينية بجروح وكسور بعدما صدمتها سيارة أجرة "طائشة"، أثناء سيرها بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين، وذلك عقب هزيمة المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد اصطدام سيارة بسيدة أثناء مرورها الشارع بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة سيدة في عقدها الرابع بجروح وكسور.

ومباشرة انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابة إحدى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة، وتولت النيابة التحقيق.