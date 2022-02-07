مفتي الجمهورية: هوية مصر متجذرة عبر الزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

أقيم في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اللقاء الفكري مع مفتي الديار المصرية محمد شوقي علام، ضمن فعاليات اليوم قبل الأخير من الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال اللقاء تناول الدكتور شوقي إبراهيم علام قضية الهوية، مؤكدًا أنها لا تعني الانغلاق، وإنما تعني الانفتاح على الآخر وبها ثوابت الهوية، مضيفًا أنه لا يمكن أن تتقدم أي دولة بدون العلم والمنهجية.

وأشار المفتي إلى أن اختيار "هوية مصر" لتكون شعار الدورة الحالية من معرض الكتاب، أمر هام وشيء عظيم.

ولفت إلى أن القارئ والمتتبع للشخصية المصرية سيجد أن لها سمات، وربما أشار إلى بعضها الدكتور الراحل جمال حمدان، وهي تمتاز بالسماحة والطيبة والتدين والفكاهة والمرح، وليس فيها هذا الجانب من التعقيد وينصهر فيها كل الحضارات، وقد لا تتأثر كثيرا إلا بما ينفعها، مؤكدا أن هوية مصر «متجذرة» عبر التاريخ والزمان، ولا بد من الحفاظ على هذه الهوية لأن صمام الأمان في الحفاظ على الهوية المصرية، فالأمم لا تتقدم إلا بالحفاظ على الهوية.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.​