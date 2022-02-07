"مشان الله لا تضربوني".. تضامن واسع مع مأساة الطفل السوري فواز القطيفان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الطفل السوري المختطف محمد فواز القطيفان، ولقى مقطع فيديو يظهر تعذيب الطفل على أيدي عصابات إجرامية في سورية انتشارًا واسعًا وتفاعلاً من رواد مواقع التواصل والفنانين السوريين.

ويظهر الطفل السوري في فيديو خلال تعذيبه بهدف ابتزاز أسرته للحصول على فدية تعجز الأسرة السورية عن دفعها التي ناشدت الجهات المختصة لإنقاذ الطفل.

وتصدرت قضية الطفل السوري فواز القطيفان، مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصدر قصة الطفل المغربي ريان الذي وفته المنية عقب انتشاله من بئر قرب منزله ظل به مدة 5 أيام وسط جهود مغربية لإخراجه.

قصة فواز القطيفان

الجمعة الماضية نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقطعًا قصيرًا، لطفل مختطف يتعرض للتعذيب بهدف إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم. ويظهر في الفيديو الطفل فواز محمد القطيفان البالغ من العمر 6 أعوام، وهو يتعرض للضرب المبرح بما يبدو أنه حزام جلدي، وهو مستلق على سرير، وعار إلا من ملابسه الداخلية، ويبكي ويتوسل لخاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلا: "مشان (من أجل) الله لاتضربوني".

وذكر شهود عيان، أن ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الطفل خلال تواجده في قرية إبطع في ريف محافظة درعا جنوب سوريا في نوفمبر الماضي، وخطفوه واتطلقوا به بعيدا إلى جهة غير معلومة.

وطلبت العصابة الإجرامية فدية من أهله تقدر بنحو 500 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 150 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنه.

الأسرة تجمع الفدية

في مقطع فيديو جديد أعلن الفنان السوري القدير عبد الحكيم قطيفان، على صفحته على فيسبوك، أن العائلة "ستجمع مبلغ الفدية" للإفراج عن طفلها، مضيفًا أن العائلة قادرة على جمع مبلغ الفدية، دون الحاجة لمساعدة، معبرًا عن شكره لكل من مد يد العون وأن العائلة لم تطلي من جمعية أو أحد جمع الفدية، محذرًا من استغلال القضية بهدف جمع الأموال.

وقال في تعليق كتبه على الفيديو: "لأهلي السوريين وغير السوريين الكرام، الذين أبدوا تعاطفًا إنسانيًا عاليًا ومشرفا من أجل الإفراج عن الطفل فواز قطيفان.. لكم الامتنان الكبير والشكر الجزيل".

هذا وتفاعل عدد من الفنانين السوريين واللبنانين مع قضية الطفل السوري، فواز القطيفان، وأبدى عدد من النجوم غضبهم من الفيديو الذي نشره الخاطفون المجهولون.

ونشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على ستوري صفحتها في موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة كاريكاتورية لفواز القطيفان للتعبير عن حزنها للوضع والتعنيف الذي يعيشه الطفل، على يد العصابات الإجرامية.

(صورة الاستوري)

بدورها نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، صورة للطفل فواز، عبر موقع "انستجرام" وعلقت بهاشتاج "#أنقذوا_فواز #انقذوا_فواز_قطيفان".

وغردت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلة: "شفتو إنو الشياطين عايشين بيناتنا، شفتو إنو الحرب قائمة بين البراءة والنجاسة، الله يسامحكن ويهديكن الرحمة لقلوبكن الظالمة يا بلا ضمير، ولك طفل عم تستقوي عليه يا ويلكن من الله يا شياطين".

وناشد والد الطفل السوري، عبر إذاعة "شام إف إم" السورية المحلية، الخاطفين بعدم تعذيب وضرب ابنه. هذا وتشهد درعا انفلاتًا أمنيًا وعمليات اختطاف تستهدف النساء والأطفال بهدف طلب فدية للإفراج عنهم.