شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخها.. السنغال تتوج بكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، في المباراة النهائية التي جمعتهما الليلة على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة مصر والسنغال بالتعادل السلبي ليتجه اللقاء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح منتخب السنغال بنتيجة 4 - 2.

ويعد هذا اللقب الإفريقي الأول في تاريخ منتخب السنغال بعدما تأهل للمباراة النهائية مرتين من قبل عامي 2002 و2019، ولكنه خسر البطولة، فيما بلغ منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية عشر مرات، وحصد سبعة ألقاب، وخسر النهائي في ثلاث نسخ.