السنغال تتوج بكأس أمم أفريقيا على حساب مصر

حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، على حساب مصر بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في النهائي الذي امتد لـ120 دقيقة.



وسجل لمنتخب مصر كل من، أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أضاع محمد عبد المنعم ومهند لاشين. وأحرز لمنتخب السنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، فيما أهدر بونا سار.