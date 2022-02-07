انت الان تتابع خبر الأعرجي: لا نريد جماعات تتخذ من العراق منطلقاً لتهديد أي دولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن الحكومة العراقية لا تريد جماعات تتخذ من العراق منطلقاً لتهديد أي دولة.
وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن "علاقتنا مع أمريكا والتحالف الدولي ليست ضد ايران، وعلاقتنا مع ايران ليست ضد أمريكا والتحالف الدولي، وعلاقتنا مع السعودية ليست ضد ايران، وعلاقتنا مع ايران ليست ضدالسعودية"، معتبراً أن "العراق ينطلق من مصلحته الوطنية".
وأضاف "لا نريد جماعات مسلحة تتخذ من العراق منطلقاً لتهديد ايران أو أي دولة اخرى، وأي أجنبي يحترم سيادة العراق والقوانين العراقية فنحن نرحب به".
وأضاف "لا نريد جماعات مسلحة تتخذ من العراق منطلقاً لتهديد ايران أو أي دولة اخرى، وأي أجنبي يحترم سيادة العراق والقوانين العراقية فنحن نرحب به".
ولفت الى أن "العراق ينطلق من نوايا صادقة ويرى أن الاستقرار يبدأ من إنهاء الخلافات فيما بين دول الجوار، ويستثمر دوره المحوري لتقريب وجهات النظر بين السعودية وايران".