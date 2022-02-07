شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير المصرية ترفع صور الطفل المغربى ريان خلال مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال بث مباشر من استاد أولمبيى، رفع الجماهير المصرية صور الطفل المغربى ريان بالمدرجات خلال مباراة منتخب مصروالسنغال في المباراة التي تجمعهما باستاد أولمبيه فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان لاعبو المنتخب الوطنى والسنغالى قد وقفوا دقيقة حدادا على وفاة الطفل المغربى ريان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة حاليا على ستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد أبو جبل،خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور،خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني،خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي،الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس،الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي،الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو.