شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية تطوير التعليم الفني.. برامج للمناهج ورقمنة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول المحور الثانى لاستراتيجية تطوير منظومة التعليم الفني التي عرضتها وزارة التربية والتعليم، على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، "تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمى".

ووفقا للمحور الثاني، فيشمل تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات، من إجمالى 125 منهجا (حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل.

وبحسب الاستراتيجية، تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا، بالتعاون مع ممثلى سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي"، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المطورة والقائمة على منهجية الجدارات فى عدد (107) مدرسة فنية فى بداية العام الدراسى 2019/2020، وقد وصل عدد هذه المدارس في بداية العام الدراسي 2021/2022 إلى (452) مدرسة (أي حوالي 35% من اجمالى المدارس الفنية).

وجاء في المحور الثاني للاستراتيجية، أنه سيشهد العام الحالى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة الذين يبلغ عددهم حوالى (55) ألف طالب".

وأشارت الاستراتيجية إلي ما تم إنجازه في برنامج المحور الثاني، من تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمي، والاتفاق على تطوير برامج جديدة في مجال التعليم التجاري تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإضافة مقررات في ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة في التعليم الفني من خلال التوجيه والإرشاد المهني.