شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حشود من القوات الأمريكية إلى بولندا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وصلت إلى بولندا، اليوم الأحد، حشود من القوات الأمريكية كدفعة أولى في إطار الدعم الأمريكي للشركاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وهبطت طائرة تقل جنودا أمريكيين في بولندا اليوم الأحد في إطار دعم واشنطن شركائها في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وسط حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا.

ويوم الأربعاء الماضي، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال قرابة 3000 جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا، ضمن مساعي واشنطن لطمأنة الأعضاء الحلفاء الذين يساورهم القلق إزاء التحركات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن نحو 1700 جندي، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، سيُرسلون من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا إلى بولندا، وفقا لـ”رويترز”.

ويأتي إرسال واشنطن لقواتها على الرغم من إجراء موسكو لمناورات عسكرية على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات في أي لحظة تؤثر على استقرار البلقان.

وجاء وصول الطائرة سي17 اليوم الأحد في أعقاب طائرة تقل قائد الفرقة 82 المحمولة جوا الميجر جنرال بالجيش الأمريكي كريستوفر دوناهو، والتي وصلت أمس السبت إلى جانب عدد قليل من الطائرات التي تحمل عتادا عسكريا أمريكيا و”مجموعة طليعية” إلى بولندا.