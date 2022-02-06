شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحرير أحياء كاملة بمدينة حرض وتمشيطها من فلول ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الناشط الإعلامي والمصور الحربي اليمني راشد معروف، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثق من خلاله تحرير أحياء كاملة بمدينة حرض في اليمن من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال معروف، إنه يتم حاليا تمشيط الأحياء التي تم تحريرها من فلول ميليشيا الحوثي من قبل الجيش الوطني اليمني مدعوما برجال المقاومة، مؤكدا أن تحرير المدينة بالكامل قد يكون خلال ساعات بمشيئة الله.

وبالأمس، حققت قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تقدماً نوعياً باتجاه حرض، بعدما طوقت مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، من الاتجاهات كافة، وسيطرت على معسكر المحصام الاستراتيجي.

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى حسين صلاح أنه تم تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً.

وأكد القائد اليمني أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعداً عناصر الميليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.