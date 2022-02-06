شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أردوغان.. كورونا يصيب وزير الدفاع التركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد 24 ساعة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إصابته أيضًا بالفيروس.

وذكرت ذلك وكالة أنباء “الأناضول” التركية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الوضع الصحي لوزير الدفاع جيد.

وأعلن أردوغان، أمس السبت، إصابته بمتحور أوميكرون وفقا للاختبارات التي أجراها هو وقرينته، بعدما شعروا بأعراض خفيفة.

لكن أردوغان أكد، اليوم الأحد، أنه وقرينته يواصلان العمل من المنزل وأن حالتهما الصحية مستقرة.