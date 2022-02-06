شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الأفريقية تتفق على إنشاء منظَّمة صحيَّة جديدة للقارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت الدول الأفريقية على إنشاء منظمة صحية جديدة للقارة تتولى مهمة التأهب والاستجابة ومواجهة الأوبئة ومنها وباء كورونا الذي يجتاح العالم والقارة الأفريقية على حد سواء.

وأوضح رئيس المركز الأفريقي لمكافحة الإمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونغ ، خلال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه تمت المصادقة على فكرة إنشاء المنظمة، وسوف توفر منظمة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي الأسس للمنظمة الجديدة التي سوف تحمل اسم الهيئة الأفريقية للتأهب والاستجابة.

وأضاف أن مركز مكافحة الأمراض يسعى إلى تجميع موارد الدول الأفريقية وتنسيق الإجراءات لمكافحة كورونا، وسوف تحصل المنظمة الجديدة على هيكل مستقل يمنحها سلطات واسعة، ويسمح لها بتقديم تقارير مباشرة إلى الحكومات المعنية.

من جهتها أشارت رئيسة لجنة مكافحة كورونا في الاتحاد الأفريقي، أوليف شيشانا، إلى أن إحدى المهام الرئيسية للمنظمة سوف تكون تصميم برنامج عمل للرد السريع بشأن الأوبئة في المستقبل.