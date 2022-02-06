شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 163 مهاجراً بينهم 16 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي، 163 مهاجراً، غالبيتهم من التونسيين وبينهم نساء وأطفال، قبالة السواحل الشرقية للبلاد، على ما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "على إثر عملية مشتركة مع وحدات الحرس البحري قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر السبت بإنقاذ 163 مهاجراً غير شرعي (مغربي واحد و162 تونسياً) قبالة سواحل محافظة صفاقس" في وسط-شرق البلاد.

وبين المهاجرين تسع نساء و16 طفلاً، كانوا على متن قارب على بعد 12 كيلومتراً من سواحل المحافظة التي تعد نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية وتحديداً نحو إيطاليا.