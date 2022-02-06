المئات في السويس يتابعون مباراة منتخب مصر أمام الشاشات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

توافد مئات المشجعين في السويس على مراكز الشباب والمقاهي لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ووفر نادي منتخب السويس أكثر من 2500 مقعد للمشجعين، وشاشة عرض لمتابعة الجولة الختامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في دولة الكاميرون.

توافد المواطنين قبل المباراة بساعتين لحجز مقاعدهم، خصوصًا في منطقة كورنيش السويس الجديد التي تشهد أكبر تجمع الكافتيرات بالمحافظة.

ونشرت صفحة الخليج 365 على "فيسبوك" بثًا مباشرًا لتشجيع ومتابعة مئات المواطنين للمباراة من أمام شاشة العرض بنادي السويس.

وفي السياق كثف مرور السويس من التواجد بطول كورنيش السويس الجديد، لتأمين حركة سير السيارات والتي تشهد ازدحامًا، نظرًا لمتابعة المواطنين المباراة النهائية في الكافتيرات الموجودة هناك.