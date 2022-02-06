من مسقط رأس تريزيجيه.. الأهالي يشاهدون نهائي أمم إفريقيا بكفرالشيخ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تابع أهالي منطقة مزلقان الانشاء والتعمير بمدينة كفرالشيخ، مسقط رأس لاعب المنتخب الوطني محمود حسن "تريزيجيه"، مباراة منتخبي مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة بالكاميرون.

نال لاعبو المنتخب الوطني في مقدمتهم محمد صلاح، تشجيعًا من الأهالي، ودارت أحاديث جانبية عن مشاركة تريزيجيه في البطولة، ونجاحه في إحراز هدف الفوز في مرمى المنتخب المغربي.

محمود حسن "تريزيجيه" من مواليد منطقة مزلقان الانشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، وانتقل إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قادمًا من قطاع الناشئين بنادي كفرالشيخ. ​