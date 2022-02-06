وزير خارجية فنلندا يزور طهران غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

يعتزم وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو ، زيارة طهران يوم غد الاثنين حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

وبحسب فارس، تعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الفنلندي إلى طهران في عهد الحكومة الإيرانية الحالية.

والتقى أمير عبد اللهيان وبيكا هافيستو على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعقد معه جولة من المباحثات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى مواصلة العلاقات الثنائية مع فنلندا بمزيد من النشاط.

وخلال الاجتماع أكد عبد اللهيان، في معرض إعلانه عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين البلدين، فضلا عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وهلسنكي، على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص في البلدين.

بدوره أعلن وزير الخارجية الفنلندي عن استعداد بلاده للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي، وفقا لوكالة فارس.