ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) عن عقار قوله، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد سفراء دول الإيقاد، «إنّ السودان يتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة الإيقاد لتسريع العملية السلمية بالبلاد». وأوضح السفير الكيني بالخرطوم نيقوا موكالا، في تصريح صحفي، أن اللقاء جاء بدعوة من مالك عقار لإطلاع سفراء الإيقاد على سير عملية السلام بالسودان.
وقال إن السفراء سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصمهم لإعداد خارطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يتطلع إلى دور فاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.