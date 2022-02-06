السودان يتطلع إلى دور فاعل

أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار الأحد سفراء دول منظمة «الإيقاد» على تطورات العملية السلمية، والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.

ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) عن عقار قوله، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد سفراء دول الإيقاد، «إنّ السودان يتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة الإيقاد لتسريع العملية السلمية بالبلاد». وأوضح السفير الكيني بالخرطوم نيقوا موكالا، في تصريح صحفي، أن اللقاء جاء بدعوة من مالك عقار لإطلاع سفراء الإيقاد على سير عملية السلام بالسودان.

وقال إن السفراء سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصمهم لإعداد خارطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك.