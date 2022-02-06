الرئيس الموريتاني يحذر من تمدد الإرهاب

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من خطورة تمدد الإرهاب خارج حدود منطقة الساحل، عادًّا الوضع الأمني العام مقلقًا جدًا على القارة بأكملها.

وقال في كلمته أمام الجلسة المغلقة التي عقدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية في دورتها الخامسة والثلاثين، إن إسكات السلاح واستعادة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية أصبح من أهم الأولويات وأقواها ضرورة بحكم كونهما شرطًا في إمكان تأسيس تنمية قارية مستدامة. ودعا دول الاتحاد الإفريقي إلى العمل على تضافر جهودهم وتحسين مستوى التنسيق بين هيئاتهم من أجل حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والعنف واستعادة الأمن والاستقرار. وشدد على أن مجموعة دول الساحل تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لمؤازرة الاتحاد الإفريقي.