قمة تجمع روسيا وإفريقيا

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد لبحث الإعداد للقمة الثانية «روسيا-إفريقيا».

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، الأحد: «تم تبادل للآراء حول أهم القضايا الدولية بما فيها الجمعية الـ35 لرؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي، وتم في هذا الصدد سعي موسكو وأديس أبابا لتعزيز التنسيق الخارجي في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كما تم بحث النواحي التطبيقية المتعلقة بإعداد القمة الروسية الإفريقية الثانية في عام 2022».