تجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية، الأحد، بأديس أبابا بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، بعدما كانت انضمت في أغسطس الماضي للاتحاد بصفة مراقب بقرار من رئيس المفوضية. وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي «يعد بمثابة خطوة تصحيحية، ويأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري».



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